Леоненко: «Динамо» выполнило свою задачу в матче с «Шахтером»
Названы лучший игрок и тренер 10-го тура УПЛ
Лига отметила футболиста «Ворсклы» и наставника «Динамо»
Мирча Луческу / Фото: УПЛ
УПЛ на своем официальном сайте назвала лучшего игрока и тренера 10-го тура.
Ими стали полузащитник «Ворсклы» Оливье Тилль и главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Отметим, что в 10-м туре УПЛ Тилль оформил дубль в матче с «Ингульцом» (3:0), а «Динамо» Луческу сыграло вничью с «Шахтером» (0:0) и сохранило отрыв от конкурента в 3 балла.
Украинское «классико» оказалось предсказуемым. Команды сыграли слишком осторожно.
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