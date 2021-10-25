Не какое-то там Класико, а действительно лучший матч выходных. Команда чемпиона горела 0:2 к 80-й минуте, но вырвала победу

«Ницца» и «Лион» в очередной раз доказали, что во Франции есть не только ПСЖ

Послесловие

«Ницца» с 0:2 обыграла «Лион» / Фото - ogcnice.com

В этот уик-энд было сложно не растеряться – так много крутых матчей. Это и «Барселона» – «Реал», и «Марсель» – ПСЖ, и «Интер» – «Ювентус». Список можно продолжать, было действительно достаточно достойных просмотра поединков.

Но, наверное, лучших из них все равно остался в тени. А зря. «Ницца» и «Лион» устроили отличную битву. Которая удивила своей концовкой.

В прошлом сезоне Руди Гарсия вместе с «Лионом» пытался бороться за чемпионство, но финишировал и вовсе за пределами топ-3, в зоне Лиги Европы. Золото в прошлой кампании Лиги 1 взял «Лилль» Кристофа Галтье. Но тренер понимал – нет смысла оставаться в этой команде, она будет деградировать. Все из-за не самого устойчивого финансового положения.

В итоге Галтье оказался перед выбором. На него претендовали несколько клубов, среди которых наиболее настойчивыми были «Лион» и «Ницца». Он решил поехать на берег Средиземного моря. А «Лион» возглавил Петер Бош, экс-наставник «Аякса» и «Боруссии» Д, который не смог протащить «Байер» в Лигу чемпионов.

И вот настал час 11 тура. Обе команды встречали его, наверное, не на тех позициях, на которых им хотелось бы. Да, за ПСЖ не угнаться, но следом за столичным клубом идет «Ланс» (кто бы мог подумать?).

«Ницца», лишенная одного очка из-за неугомонных фанатов и с переигровкой матча против «Марселя» в запасе шла четвертой, а «Лион», также имеющий 16 очков, располагался на две позиции ниже.

И команда Боша выиграла первый тайм. А затем забила еще один мяч во втором., вратарь «Ниццы» не лучшим образом сыграл в обеих случаях. На 68 минуте его команда, хоть и играла дома, но уступала 0:2.

Казалось, матч окончен. Но, на самом деле, он только начался.

«Я знал, что третий гол станет переломным в матче. Если в поединке и вовсе будет третий гол. Наконец-то со свежими игроками у нас начало получать».

Галтье отреагировал – перед пенальти совершил тройную замену. И среди этой тройки прежде всего стоит выделить Юсефа Аталя.

«Он зарядил нас энергией в последние 15 минут игры. Третий гол дал нам надежду. Не только команде, но и болельщикам. Он заставил «Лион» сомневаться. Именно это и произошло. Свежие игроки перевернули матч, который, многие думали, уже окончен».

На 80-й минуте Аталь идеально принял передачу на фланге, сместился в центр и мощнейше пробил в ближний верхний угол. До конца встречи оставалось 10 минут плюс компенсированное время. И понеслась.

в устрашающем прыжке влетел в ноги. «Лион» остался в меньшинстве. А через две с половиной минуты «Ницца» еще и заработала пенальти. И это опять Аталь – спаситель команды., которого Калтье все же убедил покинуть «Монпелье», забил с 11 метров. Уже после поединка, голкипер «Лиона», признал – его команда посыпалась.

#QUOTE«Это было психологическое поражение. Мы спокойно справлялись с игрой. Мы все контролировали, вели с перевесом в два мяча. Мы были обязаны побеждать.

Но в конце матча было много плохих вещей. Должен был произойти взрыв гордости. Мы проделали отличную работу, чтобы сегодня быть на пьедестале. Нужно подниматься после такого падения, это было больно. После красной карточки нам нужно было навести порядок в голове».

На 89-й минуте «Ницца» сравняла счет. И Галтье сразу же попросил свою команду сосредоточиться. Он понимал, что такого соперника можно добить.

И уже через три минуты «орлы» это сделали. Аталь отдал пас на обострение, Клод Морис сделал ассист, а Гессан забил свой дебютный мяч в Лиге 1. Все трое появились на поле по ходу игры, со скамейки.

Гессан на радостях снял футболку и показал свою фамилию болельщикам. У 20-летнего нападающего всего 110 минут в карьере за первую команду «Ниццы». Даже родным болельщикам еще только стоит выучить его имя.

На 80 минуте «Ницца» горела 0:2 в матче против одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов. Но выиграла эту встречу. И после завершения поединка у Галтье спросили верил ли он в победу тогда, когда до конца оставалось 10 минут, а его команда продолжался уступать в два мяча.

«Мы не думали о победу. Мы думали о том, чтобы забить, сделать отставание меньшим, сказать самим себе, что у нас есть шанс, как минимум, сравнять счет. В перерыве мы не переживали, мы искали как дестабилизировать столь хорошего соперника, техничную команду, физически сильную. Я сказал моим игрокам»: «Они очень отдаются моменту, им должно быть сложно в конце матча». Сказал бы я, что за последние 15 минут, с учетом компенсированного, мы забьем три мяча? Нет. Но я знал, что у нас будет больше пространства, что они начнут защищаться ниже и будут допускать ошибки. А потом произошло то, что произошло. Ошибка – и удаление, ошибка – и пенальти».

Злость тренера «Лиона» тоже можно понять. Его команда в конце встречи упустила победу в дерби с «Сент-Этьеном», в компенсированное время проиграла ПСЖ, в последние 10 минут позволила отыграться с 1:3 «Клермону». Казалось, суже хватит. Но нет, история повторилась опять.

«Мы доминировали в течение всего матча. У нас было два гола перевеса. Но мы получили еще одну красную карточку, их слишком много (шесть в сезоне). Мы потеряли голову. Не могу это объяснить. Мы знаем как побеждать, но нам нужно с осторожностью проанализировать этот матч».

Без сомнения, лучший матч уик-энда. Громкая вывеска, качественный футбол и крайне неожиданная развязка.

Во Франции есть не только ПСЖ. Там и без парней Маурисио Почеттино достаточно интересных команд.

Обзор матча «Ницца» – «Лион»: