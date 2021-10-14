Не Месси и даже не Роналду. В Испании назвали своего фаворита на «Золотой мяч»

Даже провели голосование

Фото: AFP

Испанское издание Marca провело свое голосование среди читателей, где они выбирали главных претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году.

Неожиданно, победу одержал не Лионель Месси, который в итоге стал вторым, набрав 37% голосов. А вот форвард МЮ Криштиану Роналду и во все получил лишь 4% голосов, став четвертым.

Выиграл голосование Карим Бензема, набрав на 1% больше, чем Месси. Тройку замкнул Роберт Левандовски (14%). Еще один претендент на «Золотой мяч» Жоржиньо набрал тут 3%.

Отметим, что все эти игроки есть среди номинантов на «Золотой мяч» в этом году. France Football огласит победителя 29 ноября в Париже.