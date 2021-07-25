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Не опять, а снова. Испанский клуб заморозил переход Зозули из-за реакции фанатов

У активных болельщиков на Пиренеях свой взгляд на патриотизм
Футбол Примерa (Испания)
07:24
Не опять, а снова. Испанский клуб заморозил переход Зозули из-за реакции фанатов
Роман Зозуля / Фото - Eurosport

Переход нападающего Романа Зозули в «Алькоркон» под угрозой срыва. Об этом сообщает AS.

По информации источника, причиной вероятной отмены подписания может стать реакция фанатов на потенциальный трансфер украинца. 31-летнему форварду приписали радикальные взгляды, противоречащие их убеждениям.

Обилие негативных отзывов болельщиков заставило руководство представителя испанской Сегунды заморозить переговоры. Однако сам футболист по-прежнему интересен клубу и подписание все же может состояться.

Ранее по аналогичной причине сорвался трансфер Зозули в «Райо Вальекано» из «Бетиса».

Сергей Стаднюк
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Роман Зозуля Сегунда

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