Не опять, а снова. Испанский клуб заморозил переход Зозули из-за реакции фанатов

У активных болельщиков на Пиренеях свой взгляд на патриотизм

Роман Зозуля / Фото - Eurosport

Переход нападающего Романа Зозули в «Алькоркон» под угрозой срыва. Об этом сообщает AS.

По информации источника, причиной вероятной отмены подписания может стать реакция фанатов на потенциальный трансфер украинца. 31-летнему форварду приписали радикальные взгляды, противоречащие их убеждениям.

Обилие негативных отзывов болельщиков заставило руководство представителя испанской Сегунды заморозить переговоры. Однако сам футболист по-прежнему интересен клубу и подписание все же может состояться.

Ранее по аналогичной причине сорвался трансфер Зозули в «Райо Вальекано» из «Бетиса».