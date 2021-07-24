«Он фашист». Болельщики испанского клуба выступили против прихода Зозули

Форварду могут помешать оказаться в «Алькорконе»

Фото: Albacete

Нападающий Роман Зозуля может не перейти в «Алькоркон».

Накануне, сообщалось, что игрок почти договорился с испанской командой о переходе. Однако тут выступили болельщики, которые не разделяет его политических взглядов, сообщает AS.

Вот несколько сообщений от фанатских групп «Алькоркона».

«Футболист Роман Зозуля – не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон «Азов» – украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям».

«Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (речь о фото с 14/88 на баскетбольном табло – прим.) и поддерживающего ультраправые и фашистские группировки в его стране, – ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт».

Этой второй клуб Испании, болельщики которого выступили против перехода украинца. Ранее сорвался его трансфер в «Райо Вальекано» из «Бетиса».