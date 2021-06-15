Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем

Игрок готов дальше быть сменщиком Алиссона

Адриан / фото - Goal

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с испанским голкипером Адрианом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 34-летнего вратаря с «красными» истекало этим летом, но боссы клуба приняли решение предложить игроку новое двухлетнее соглашение. Адриан имел несколько предложений из Испании, но он согласился остаться в стане «скаузеров» и быть сменщиком Алиссона Беккера.

Хоть вратарь несколько раз и подводил команду в важных матчах в Лиге чемпионов и Суперкубке UEFA, но тем не менее, опыт игрока и популярность в раздевалке убедили руководство клуба продлить с ним соглашение. Как сообщают СМИ, лично Юрген Клопп был заинтересован в том, что бы испанский вратарь остался в клубе.

В минувшем сезоне Адриан провел за «Ливерпуль» только 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и трижды оставил свои ворота на замке.

Напомним, защитник «Ливерпуля» может перейти в турецкий клуб.