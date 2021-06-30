Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»
Не рано ли? Кроос завершил карьеру в сборной после вылета с Евро-2020
В ближайшее время хавбек «Реала» объявит об этом официально
Тони Кроос / Фото - eurosportХавбек «Реала» Тони Кроос, вероятнее всего, в 1/8 финала Евро-2020 сыграл свой последний матч за сборную Германии. Об этом сообщает Bild.
Как утверждает источник, 31-летний полузащитник принял решение завершить карьеру в национальной команде и в ближайшее время объявит об этом официально.
Отметим, что Кроос выступал за Германию с 2010 года. В составе сборной он становился триумфатором чемпионат мира-2014.
Накануе сборная Германии проиграла англичанам (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020 и осталась за бортом турнира.
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