Не рано ли? Кроос завершил карьеру в сборной после вылета с Евро-2020

В ближайшее время хавбек «Реала» объявит об этом официально









Тони Кроос / Фото - eurosport Хавбек «Реала» Тони Кроос, вероятнее всего, в 1/8 финала Евро-2020 сыграл свой последний матч за сборную Германии. Об этом сообщает Bild.



Как утверждает источник, 31-летний полузащитник принял решение завершить карьеру в национальной команде и в ближайшее время объявит об этом официально.



Отметим, что Кроос выступал за Германию с 2010 года. В составе сборной он становился триумфатором чемпионат мира-2014.



Накануе сборная Германии

Хавбек «Реала», вероятнее всего, в 1/8 финала Евро-2020 сыграл свой последний матч за сборную Германии. Об этом сообщаетКак утверждает источник, 31-летний полузащитник принял решение завершить карьеру в национальной команде и в ближайшее время объявит об этом официально.Отметим, что Кроос выступал за Германию с 2010 года. В составе сборной он становился триумфатором чемпионат мира-2014.Накануе сборная Германии проиграла англичанам (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020 и осталась за бортом турнира.

Владимир Кириченко