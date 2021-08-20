Неизвестные ограбили фирменный магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Злоумышленники вынесли все до последнего манекена

фото - Real Madrid CF

В четверг, 18 августа неизвестные ограбили фирменный магазин мадридского «Реала» на домашней арене команды «Сантьяго Бернабеу», сообщает издание Marca.

В 6 утра преступники въехали в фасад здания на автомобиле.

Злоумышленники вынесли все содержимое магазина, включая форму, мячи, деньги и скрылись с места преступления.

| The official store of Real Madrid in the Santiago Bernabéu stadium was robbed this morning. The assailants hit the entrance with their car, entered and managed to stole many products. @diarioas pic.twitter.com/MVntqCrshV — Los Blancos Amor (@losblancosamor) August 19, 2021

Неизвестные уехали на трех машинах. Полиция предполагает, что все три ранее были угнаны.

На данный момент стадион «сливочных» закрыт на реконструкцию. Ремонтные работы проводятся с весны 2019 года. По предварительным оценкам, обновление стадиона полностью завершится к концу текущего года.

Напомним, «Реал» продал хавбека в «Арсенал» за 40 миллионов евро.