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Нехватка кадров? «Челси» вернул из аренды одного из своих футболистов
Кенеди выступал за «Фламенго»
15 января 08:45
Кенеди / Фото: Getty Images
Вингер «Челси» Кенеди вернулся из аренды в лондонский клуб, сообщает пресс-служба «аристократов».
С августа 2021-го годв Кенеди выступал в составе бразильского «Фламенго».
В 18-ти матчах за «Фламенго» 25-летний игрок забил 1 мяч. Ранее Кенеди играл в аренде в «Гранаде», «Хетафе», «Ньюкасле» и «Уотфорде».
Напомним, сегодня «Челси» примет участие в центральном матче 22-го тура АПЛ – против «Манчестер Сити», Начало – в 14:30.