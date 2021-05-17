Бывший тренер «Бенфики» Витория возглавит «Спартак»
Несколько месяцев назад Де Дзерби был в шаге от работы в российском клубе
Об этом сообщил футбольный посредник
Роберто де Дзерби / Фото: Getty Images
Российский футбольный посредник Герман Ткаченко сообщил, что Роберто де Дзерби мог возглавить московский «Спартак» несколько месяцев назад.
«Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Но внутри «Спартака» была точка сомнения по поводу Де Дзерби. Они были в шаге от контракта. В шаге! Это было месяца три назад в Дубае, куда приезжали люди от Де Дзерби. Я знаю об этом точно. На меня выходили представители Де Дзерби. Они это обсуждали, спрашивали о клубе.
Внутри «Спартака» была точка противодействия. Плюс, как мне кажется, люди, которые представляли Де Дзерби в России, на тот момент были токсичными для «Спартака».
Ранее стало известно, какую зарплату предлагает «Шахтер» для Де Дзерби.
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