Невероятное исполнение гимна Украины на трибунах стадиона в Бухаресте перед матчем с Австрией

Фото: Getty Images

Украина играет заключительный матч в группе на Евро-2020. Команда Шевченко пока уступает Австрии (0:1).

Перед матчем фанаты сборной Украины шикарно исполнили гимн национальной команды. Просто посмотрите на это.

WHAT AN ANTHEM RENDITION THAT WAS



Ukraine surely will be riled up for the win today with this support in the house



pic.twitter.com/KL1p1GX0rT