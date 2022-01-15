Невилл: «У команд АПЛ по 30-40 игроков в составе. Не верю, что они не могут собрать 13-16 футболистов на матч»

Гарри Невилл / Фото: Twitter

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказался о переносах матчей в АПЛ из-за коронавируса в командах. Его цитирует Sky Sports.

Мы видим, что у «Арсенала» уходят в аренду Балогун и Мэйтленд-Найлс, Гранит Джака получает красную карточку – но в этом нет чьей-либо вины. Мы не можем отменять матчи. Их просьба о переносе встречи с «Тоттенхэмом» должна быть отклонена.

Если бы все дело было только в количестве заболевших коронавирусом в чрезвычайных обстоятельствах, когда у них отсутствовали бы 10 или 15 игроков, но сейчас мы говорим о командах, где в последние недели, без сомнения, отменялись игры на основании того, в какой форме они находятся перед матчем. Это должно прекратиться.

У «Манчестер Юнайтед» и других команд в составе от 30 до 40 игроков — я не верю, что они не могут собрать от 13 до 16 игроков на матч».