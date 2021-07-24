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Ни одного футболиста «Шахтера». Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми играл
Хавбек успел поиграть с топ-футболистами
24 июля 20:04
Генрих Мхитарян / фото - Romapress
Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми когда-либо играл. Слова игрока приводит Romasport.
«Первый – Ибрагимович. Благодаря его навыкам, интеллекту, а также способу смотреть на футбол.
Затем Погба, который очень хорош. Его часто недооценивается. Он может изменить ситуацию.
Третий – Обамеянг. Мы прекрасно понимали друг друга на поле».
Экс-игрок донецкого «Шахтера» за свою богатую карьеру успел поиграть в «Арсенале», «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».
Со Златаном Ибрагимовичем и Полем Погба армянский хавбек выступал в составе МЮ, а с Обемеянгом знаком по игре за «шмелей».
Напомним, Мхитарян заявил, что уладил конфликт с Моуриньо.
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