Ни одного футболиста «Шахтера». Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми играл

Генрих Мхитарян / фото - Romapress

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми когда-либо играл. Слова игрока приводит Romasport.

Затем Погба, который очень хорош. Его часто недооценивается. Он может изменить ситуацию.

Третий – Обамеянг. Мы прекрасно понимали друг друга на поле».