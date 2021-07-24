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Экс-игрок «Шахтера» уладил давний конфликт с Моуриньо

«Особенный» рассчитывает на футболиста в новом сезоне
Футбол Серия А (Италия)
24 июля 15:22
Экс-игрок «Шахтера» уладил давний конфликт с Моуриньо
Генрих Мхитарян / фото - Eurosport

Атакующий хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал Sky Sport Italia о натянутых отношениях с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо в период выступлений за «Манчестер Юнайтед»:

«Моуринью очень амбициозен. Он всегда хочет побеждать. Его не волнует, играешь ты хорошо или нет. Важно только одно — три очка. Все знают, что он выиграл практически всё, что только можно. Надеемся, что выиграем что-нибудь с ним, потому что он даёт такую возможность.

Что касается конфликта, я не хочу говорить о прошлом. Мы уже обсудили это в личном разговоре. Мы открыли новую главу. Знаю, чего Моуринью требует от игроков, и готов ко всему. Мы всё уладили». 

Армянский хавбек выступал за МЮ с 2016 по 2018 год и ушел оттуда в «Арсенал» как раз-таки из-за конфликта с португальским специалистом. Сразу после объявления Моуриньо новым главным тренером «волков» в СМИ поползли слухи об уходе игрока их клуба, но теперь когда конфликт улажен, он видимо продолжит своим выступления за римский клуб.

Украинскому болельщику Мхитарян известен своими выступлениями за донецкий «Шахтер», где Генрих провел 106 матчей и трижды становился чемпионом Украины.

В минувшем сезоне армянский игрок отыграл за «Рому» 46 матчей, в которых записал на свой счет 28 голевых действий.

Напомним, «Рома» отдала своего голкипера в аренду «Марселю».

Павел Харченко
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Теги

Жозе Моуриньо Рома (Рим) Генрих Мхитарян

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