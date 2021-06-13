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Нидерланды – Украина. Ярмоленко, Яремчук и Зинченко сыграют с первых минут

Игра начнется уже в 22:00
Футбол Сборная Украины
21:03
Нидерланды – Украина. Ярмоленко, Яремчук и Зинченко сыграют с первых минут
Фото: УАФ

Сборные Нидерландов и Украины огласили составы на первый матч команд на Евро-2020.

Тарас Степаненко остался на скамейке запасных.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Сидорчук, Малиновский, Зинченко – Зубков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Нидерланды: Стекеленбург – ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис – Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, Л. де Йонг, Классен, Гравенберх, Мален, Коопмейнерс, Гакпо.

Начало матча – в 22:00. Смотрите игру на XSPORT.ua.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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