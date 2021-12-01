Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»
«Никогда этого не забуду». Витиньо поделился впечатлениями от первых месяцев в Украине
Бразилец в августе стал игроком «Динамо»
Витиньо / фото - ФК Динамо
Вингер киевского «Динамо» Витиньо рассказал Terra, как проходит его первый сезон в столице Украины:
«Здесь все очень интенсивно, и мне это очень нравится. С каждым днем я узнаю, что это совершенно иная культура, футбол, базирующийся на физической силе в рамках национальной лиги. Я хочу получать больше и больше удовольствия.
Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против «Барселоны», «Баварии», «Бенфики»… Матч на «Камп Ноу» – это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше».
Бразилец в августе переехал в Киев, перейдя в «Динамо» из «Атлетико Паранаэнсе» за 6 миллионов евро.
Напомним, Гармаш рассказал о забавном прозвище, которое в раздевалке придумали для Витиньо.
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