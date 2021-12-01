«Никогда этого не забуду». Витиньо поделился впечатлениями от первых месяцев в Украине

Витиньо / фото - ФК Динамо

Вингер киевского «Динамо» Витиньо рассказал Terra, как проходит его первый сезон в столице Украины:

Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против «Барселоны», «Баварии», «Бенфики»… Матч на «Камп Ноу» – это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше».