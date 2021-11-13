Гармаш рассказал о происхождении своего известного прозвища

Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш рассказал в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» историю происхождения прозвища «кум».

Не знаю, почему. Мы просто сидели, общались, кто-то сказал. Я когда в интернат поступал, приехал из села – чуть на украинском разговаривал. Может, что-то сказал, и было: «О, кум», – так и пошло.

Я сам раздаю прозвища? Бывает, такое у меня есть. Чисто чтобы настроение поднять, посмеяться.

Новая кличка Витиньо – огурец. Потому что форма у него такая – худенький, как огурец. Всем даются, не бывает, что оно надолго – посмеялись и перешли к другому. По внешности так выходит.