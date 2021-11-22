«Николаев» расторг контракты почти со всеми игроками и персоналом

Сейчас в клубе началась реорганизация





Фото: МФК Николаев

В «Николаеве» расторгли контракты почти со всеми игроками, персоналом и менеджментом клуба, назвав это реорганизацией.



При этом, руководство клуба пошло на такие шаги, не погасив долги по зарплате за несколько месяцев.

Напомним, в команде возникла вспышка коронавируса, из-за которой последние три матча «Николаева» перенесли на 2022-й год. Сообщалось о заражении 13 игроков из 25 в заявке.

В группе Б Второй лиги «Николаев» занимает 6-е место с 30-ю очками.