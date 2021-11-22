«Николаев» расторг контракты почти со всеми игроками и персоналом

УХЛ. «Донбасс» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
В «Николаеве» расторгли контракты почти со всеми игроками, персоналом и менеджментом клуба, назвав это реорганизацией.
При этом, руководство клуба пошло на такие шаги, не погасив долги по зарплате за несколько месяцев.
Напомним, в команде возникла вспышка коронавируса, из-за которой последние три матча «Николаева» перенесли на 2022-й год. Сообщалось о заражении 13 игроков из 25 в заявке.
В группе Б Второй лиги «Николаев» занимает 6-е место с 30-ю очками.
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