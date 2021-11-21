«Ницца» одержала волевую победу над «Клермоном» и продолжает погоню за ПСЖ

Гости перевернули игру в концовке

Фото: OGC Nice

«Ницца» в матче 14 тура Лиги 1 на выезде сумела обыграть «Клермон».

С 17-й минуты хозяева вели в счете и почти весь матч были близки ко второму голу. Однако забить вновь им не удалось.

«Ницца» же выстояла, а в конце матча еще и вырвала победу. Голами отличился Гуири, оформивший дубль и принесший три очка команде.

«Ницца» идет второй в таблице Лиги 1, до ПСЖ 11 очков.

Лига 1. 14-й тур:

«Клермон» – «Ницца» 1:2

Голы: Ожье, 17 – Гуири, 77, 82

«Клермон»: Джоко, Зедадка, Ожье, Биллонг, Нсимба, Рашани (Тель, 62), Гастьен, Бертомье (Бускетс, 78), Абдул-Самед (Иглесиас, 62), Байо, Аллевина (Доссу, 88).

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Данилюк, Тодибо, Бар, Росарио (Лемина, 62), Тюрам (Шнайдерлин, 73), Да Кунья (Клюйверт, 63), Делор, Дольберг (Стенгс, 73), Гуири (Камара, 90).