«Ницца» сумела победить «Нант» и вышла на чистую вторую позицию в чемпионате Франции

Опережают «Марсель» на 3 очка

Фото: Twitter Ниццы

В 21-м туре чемпионата Франции «Ницца» в родных стенах обыграла «Нант».

В первом тайме Дольберг открыл счет с пенальти, затем за минуту до свистка на перерыв «Нант» счет сравнял благодаря голу Жиротто.

Но во втором тайме Тюрам установил окончательный счет в пользу «Ниццы».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» идет второй, набрав 39 очков, и опережает «Марсель» на 3 очка, но у главного преследователя есть 2 матча в запасе.

Лига 1, 21-й тур

«Ницца» – «Нант» 2:1

Голы: Дольберг, 21, пен, Тюрам, 56 – Жиротто, 45

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Амави (Данилюк, 75), Будауи, Тюрам, Росарио, Клюйверт (Гессан, 88), Дольберг (Делор, 62), Гуири (Стенгс, 75).

«Нант»: Лафон, Коршья (Мбемба, 87), Жиротто, Силла (Жеббель, 68), Фабио, Мерлен, Блас, Мутуссами (Перейра, 68), Чиривелья, Букари (Огюстен, 80), Коло-Муани.

Предупреждения: Силла (15), Данте (44), Амави (64).