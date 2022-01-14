Новичок «Дженоа» рассказал, как Шевченко попросил команду играть в матче с «Миланом»

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Новичок «Дженоа» Кевин Йелбоа прокомментировал для Tuttomercato поражение от «Милана» (1:3) в матче 1/4 Кубка Италии:

Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение, я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.

Каково тренироваться под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше».