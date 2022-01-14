Шевченко останется? «Дженоа» уступил «Милану» в Кубке лишь в дополнительное время, ведя в счете 57 минут
Новичок «Дженоа» рассказал, как Шевченко попросил команду играть в матче с «Миланом»
«Грифоны» были близки к выходу в 1/4 Кубка Италии
14 января 09:10
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Новичок «Дженоа» Кевин Йелбоа прокомментировал для Tuttomercato поражение от «Милана» (1:3) в матче 1/4 Кубка Италии:
«Мистер Шевченко попросил нас играть без страха, выкладываясь на 100%.
Мой приезд в Италию? Я этого не ожидал, это было неожиданное предложение, я счастлив, что это произошло. Я доказал себе, что могу это сделать.
Каково тренироваться под руководством бывшего нападающего Шевченко? Это дает большой эффект, я надеюсь узнать как можно больше».
«Грифоны» вели в счете до 74-й минуты и уступили лишь в экстра-таймах.
Эта игра может стать для Андрея Шевченко последней на посту тренера «Дженоа». Сам специалист уже высказался о возможной отставке.
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