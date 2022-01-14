Шевченко останется? «Дженоа» уступил «Милану» в Кубке лишь в дополнительное время, ведя в счете 57 минут
Шевченко – о возможной отставке: «Жизнь состоит из взлетов и падений»
Команда навязала серьезную борьбу «Милану» в минувшей игре
14 января 07:32
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для Football Italia слухи о своем увольнении после поражения от «Милана» (1:3) в матче Кубка Италии:
«Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.
Что касается меня, то я делаю свою работу ежедневно. Затем клуб должен будет объявить о своих решениях».
Украинец возглавил генуэзский клуб в начале ноября. С тех пор команда успела провести 11 матчей, где одержала лишь одну победу.
«Грифоны» были близки к победе над «Миланом» в Кубке, ведь они вели в счете до 74-й минуты, и уступили лишь в экстра-таймах.
Ранее были названы имена потенциальных сменщиков Шевченко в «Дженоа».
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