Шевченко – о возможной отставке: «Жизнь состоит из взлетов и падений»

Команда навязала серьезную борьбу «Милану» в минувшей игре

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для Football Italia слухи о своем увольнении после поражения от «Милана» (1:3) в матче Кубка Италии:

«Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках. Что касается меня, то я делаю свою работу ежедневно. Затем клуб должен будет объявить о своих решениях».

Украинец возглавил генуэзский клуб в начале ноября. С тех пор команда успела провести 11 матчей, где одержала лишь одну победу.

«Грифоны» были близки к победе над «Миланом» в Кубке, ведь они вели в счете до 74-й минуты, и уступили лишь в экстра-таймах.

Ранее были названы имена потенциальных сменщиков Шевченко в «Дженоа».