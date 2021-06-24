Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Новичок «Шахтера»: «Имел предложения из АПЛ и Серии А, но выбрал донецкий клуб»
Траоре переехал в Украину из «Аякса»
Лассина Траоре / Фото: Twitter
Новоиспеченный форвард «Шахтера» Лассина Траоре высказался о переходе в донецкий клуб. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
«Моим выбором был «Шахтер», потому что клуб продемонстрировал большое желание приобрести меня. Тренер очень хотел именно меня.
«Шахтер» имеет большие амбиции в Европы и в чемпионате. В этом большая разница. Хотя, признаюсь, имел приглашения из АПЛ и Серии А».
Напомним, Траоре занимался индивидуально на первых тренировках с «Шахтером».
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