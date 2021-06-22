Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»
Новичок «Шахтера» рассказал о своих игровых качествах
Игрок объяснил, чем он может быть полезен
Марлон / фото - UA-Football
Новоиспеченный защитник донецкого «Шахтера» Марлон, купленный у «Сассуоло», рассказал о том, какими игровыми навыками он обладает. Слова игрока приводит официальный сайт клуба.
Ранее ты работал под началом Роберто Де Дзерби в «Сассуоло». Считаешь ли это своим преимуществом?
«Думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника».
Какие свои сильные качества можешь выделить?
«Отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать».
Защитник подписал с «горняками» пятилетний контракт.
Напомним, ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал подписание.
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