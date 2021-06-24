Новичок «Шахтера»: «Меня хотели «Милан», «Вест Хэм» и «Ньюкасл»
Новичок «Шахтера»: «Стремился провести в «Барселоне» как можно больше времени»
Марлон выступал за каталонский клуб 2 года
Марлон / Фото: ФК Шахтер
Новоиспеченный защитник «Шахтера» Марлон в шоу «BurBuzz» вспомнил свои выступления за «Барселону».
«Конечно, у меня были большие ожидания от перехода в «Барселону», я стремился провести там больше времени, научиться больше чему-то. В принципе, так и происходило. Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в «Шахтере» и чувствую себя футболистом, который самореализовался».
Марлон был на контракте в «Барселоне» с 2016-го по 2018-й годы, провел за основную команду лишь 2 матча.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о трансферной политике «горняков».
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