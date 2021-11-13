Новые владельцы не помогли. «Дженоа» не может себе позволить полноценный трансфер Миколенко

В клубе Шевченко нашли альтернативный вариант заполучить защитника

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко хочет получить в свое распоряжение защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Но осуществить переход будет не так просто.

Дело в том, что украинский гранд намерен выручить за своего игрока 20 миллионов евро. Об этом сообщает CalcioMercato.

«Грифоны» не готовы столько платить за украинца. Альтернативный вариант – аренда с обязательным правом выкупа, причем за меньшую сумму. За ситуацией с трансфером Миколенко следит «Наполи».

Ранее также сообщалось, что в «Дженоа» может перейти Александр Зинченко.