Нойер: «Германия не является аутсайдером в игре с Францией»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Франции на Евро-2020.
«Мы знаем, что сборная Франции играет в хороший футбол и добивается успеха в последние годы. Это команда великих игроков. Но мы также хорошая команда, против которой сложно играть. У нас есть смелость. Мы уважаем их, но здесь, в Мюнхене, мы точно не являемся явными аутсайдерами.
У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас».
Начало матча – в 22:00. Следите за встречей на XSPORT.ua.
Видео трансляция матча Франция – Германия.
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