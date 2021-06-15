Нойер: «Германия не является аутсайдером в игре с Францией»

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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Франции на Евро-2020.

У Франции топ-нападающие, эти игроки очень важны для их команды. Мы знаем о них, не только о Мбаппе. Мы уважаем их, и я думаю, что они уважают нас».