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Ну здравствуй, Антонио. Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»

Сумеет ли Конте сразу же передать чемпионский менталитет «шпорам»?
Футбол Прогнозы
09:00
Ну здравствуй, Антонио. Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм» Прогноз

Дэниэл Леви не выдержал и уволил Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера «Тоттенхэма». На его место пришел Антони Конте, которого в Лондоне ждали еще летом. Очень интригующий союз, но здесь не об этом, хотя именно персона итальянского специалиста выйдет на первую роль в нашем прогнозе.

«Эвертон» после бодрого начала чемпионата, проиграл три матча кряду и свалился в середину турнирной таблицы. К счастью, руководители команды понимают, что виноват в этом не только главный тренер. Лично я, очень симпатизирую Рафаэлю Бенитесу и не считаю, что текущие проблемы «ирисок» – его вина. Три кряду поражения – неизбежность для такой команды как «Эвертон». То есть, они могли случиться, как на старте сезона, так и в его середине, или конце. Скажем так, это ментальность команды, которая на подсознательном уровне словно готова к тому, что рано или поздно попадет впросак. Именно поэтому «Эвертон», обладая классным составом даже по меркам АПЛ, не может попасть в зону Лиги чемпионов еще со времен Дэвида Мойеса. Та известная шутка из фильма «Залечь на дно в Брюгге» в современных реалиях подходит скорее к положению дел в «Эвертоне», а не в «Тоттенхэме».

Немного высказался, а теперь к прогнозу. В этом матче отдам предпочтение «Тоттенхэму». Думаю, «шпоры» за счет импульса от прихода в команду такой большой тренерской личности как Конте сумеют увести три очка из «Гудисона». Наверняка, Бенитес припас для коллеги несколько «домашних заготовочек», но Конте должен их раскусить. Игроки «Тоттенхэма» сейчас уверенны в себе, как никогда, ведь в команду пришел человек с ментальностью победителя, у которого даже самый закомплексованный футболист может стать настоящим чемпионом. Игроки «Эвертона», напротив, находятся в психологической яме, описанной выше.

Поэтому прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм» – победа «Тоттенхэма» за жирнющий коэффициент. Забирайте наш прогноз, но помните, что ставки – исключительно способ развлечения, но никак не заработка.

Статистика прогнозиста: 6 побед, 0 возвратов, 4 поражения

Автор: Мальчишка с гитарой

Сравнение коэффициентов

Контора
П1
Ничья
П2
Тотал 2Б
Pari Match
3.20
3.30
2.37
1.47
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Vbet
3.25
3.37
2.37
1.47
Играть!
1x-bet
3.24
3.34
2.444
1.45
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Favbet
3.20
3.35
2.35
1.44
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Новости: Футбол

Ну здравствуй, Антонио. Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»
Прогноз Ну здравствуй, Антонио. Прогноз на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»
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