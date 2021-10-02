Нуну могут уволить из «Тотенхэма» после неудачного старта сезона

Тренер находится на грани отставки

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» может расстаться с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Руководство команды разочаровано провальным стартом сезоне. Команда на данный момент идет 11-й в таблице АПЛ.

Ближайший матч с «Астон Виллой» может стать последним для португальца в клубе, если команда не добьется результата, сообщает Daily Star. Матч состоится 3 ноября.

Нуну пришел в «Тоттенхэм» этим летом. За шесть матчей лондонцы выиграли три, а еще три завершились поражением.