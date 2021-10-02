Лига конференций. Кейн хет-триком с замены помог «Тоттенхэму» оформить разгром «Муры»
Нуну могут уволить из «Тотенхэма» после неудачного старта сезона
Тренер находится на грани отставки
2 октября 08:50
Фото: Sky Sports
«Тоттенхэм» может расстаться с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.
Руководство команды разочаровано провальным стартом сезоне. Команда на данный момент идет 11-й в таблице АПЛ.
Ближайший матч с «Астон Виллой» может стать последним для португальца в клубе, если команда не добьется результата, сообщает Daily Star. Матч состоится 3 ноября.
Нуну пришел в «Тоттенхэм» этим летом. За шесть матчей лондонцы выиграли три, а еще три завершились поражением.
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