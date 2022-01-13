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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

«Ньюкасл» оформил второй трансфер в январе

«Сороки» подписали нападающего из «Бернли»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:32
«Ньюкасл» оформил второй трансфер в январе
Фото: Getty Images

«Ньюкасл» официально объявил о переходе в команду нападающего Криса Вуда.

По данным портала Transfermarkt 30-летний новозеландец обошелся «сорокам» в 30 миллионов евро. При этом его трансферная стоимость оценивается в 6 млн.

Контракт рассчитан до лета 2024 года. В новой команде Вуд будет играть под 20 номером.

С лета 2017 года Вуд выступал за «Бернли». В этом сезоне он провел 17 поединков в Премьер-лиге и отличился 3 забитыми мячами.

Вуд стал вторым новичком «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал защитника «Атлетико» Кирана Триппье.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает предпоследнее место.

Сергей Остапенко
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