«Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за конкурента Яремчука
«Ньюкасл» оформил второй трансфер в январе
«Сороки» подписали нападающего из «Бернли»
11:32
Фото: Getty Images
«Ньюкасл» официально объявил о переходе в команду нападающего Криса Вуда.
По данным портала Transfermarkt 30-летний новозеландец обошелся «сорокам» в 30 миллионов евро. При этом его трансферная стоимость оценивается в 6 млн.
Контракт рассчитан до лета 2024 года. В новой команде Вуд будет играть под 20 номером.
We've got Wood.— Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022
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С лета 2017 года Вуд выступал за «Бернли». В этом сезоне он провел 17 поединков в Премьер-лиге и отличился 3 забитыми мячами.
Вуд стал вторым новичком «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Ранее клуб подписал защитника «Атлетико» Кирана Триппье.
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает предпоследнее место.
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