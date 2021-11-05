Стали известны детали сделки Эдди Хау с «Ньюкаслом»
«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером
Английский клуб нацелился на голкипера
22:10
Фото: Marca
«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером.
Им может стать вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. За 29-летнего игрока готовы заплатить 55 миллионов евро.
Английский клуб желает заполучить игрока любой ценной. «Барсе» готовы сделать щедрое предложение, как и самому игроку, сообщает Elnacional.cat.
Каталонцы могут пойти на такой шаг из-за финансового кризиса в клубе. Команде срочно нужны средства на погашение долгов.
Сам те Штеген не готов покинуть команду, хотя в последнее время он больше лечится, чем играет.
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