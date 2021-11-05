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«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером

Английский клуб нацелился на голкипера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:10
«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером
Фото: Marca

«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером.

Им может стать вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. За 29-летнего игрока готовы заплатить 55 миллионов евро.

Английский клуб желает заполучить игрока любой ценной. «Барсе» готовы сделать щедрое предложение, как и самому игроку, сообщает Elnacional.cat.

Каталонцы могут пойти на такой шаг из-за финансового кризиса в клубе. Команде срочно нужны средства на погашение долгов.

Сам те Штеген не готов покинуть команду, хотя в последнее время он больше лечится, чем играет.

Андрей Усмонов
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Ньюкасл Барселона (футбол) Марка-Андре тер Штеген

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