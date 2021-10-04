Львовские «Карпаты» разнесли одноклубников из Галича
Обед по расписанию. Болельщики «Карпат» поджарили сосиски на трибуне прямо во время матча
Львояне играли игру Второй лиги
4 октября 22:41
Фото: ФК Карпаты
«Карпаты» обыграли «Левый Берег» (2:0) в матче 11-го тура Второй лиги.
Но самым интересным моментом встречи оказался даже футбольный эпизод. Во время игры на трибуне стадиона «Украина» болельщики львовян жарили сосиски.
Встреча началась в 17:00.
Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021
В таблице Второй лиги «Карпаты» идут на второй строчке.
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