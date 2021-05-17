Обидчик «Динамо» забил уже 23 мяча в Ла Лиге. Это семилетний рекорд среди испанских форвардов

Морено штампует голы за «Вильярреал»

Фото: goal.com

«Вильярреал» обыграл дома «Севилью» (4:0) в матче 37 тура Ла Лиги.

Один из мячей забил форвард «желтой субмарины» Жерар Морено. Это его 23-й гол в сезоне.

Он первый испанский нападающий за 7 лет, кто смог забить такое количество голов, сообщает Opta. В сезоне 2013/14 столько же забил Диего Коста.

«Вильярреал» еще и сыграет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Также команда борется за еврокубки в чемпионате.