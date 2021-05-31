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Обидчик «Шахтера» перейдет в «Баварию» через год

Нойхаус отыграет еще один сезон в «Боруссии»
Футбол Бундеслига (Германия)
08:10
Обидчик «Шахтера» перейдет в «Баварию» через год
Фото: Sky

Полузащитник «Боруссии» М Флориан Нойхаус станет игроком «Баварии».

Случится переход следующий летом – в 2022-м году. Следующий сезон футболист проведет в нынешней команде, сообщает Bild.

С игроком и «Боруссией» «Бавария» уже договорилась. Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне 24-летний Нойхаус провел 33 матча, забив шесть мячей и сделав пять ассистов.

Им также интересовался «Ливерпуль».

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Боруссия Менхенгладбах

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