Бывший игрок «Баварии» возглавит «Вольфсбург»
Обидчик «Шахтера» перейдет в «Баварию» через год
Нойхаус отыграет еще один сезон в «Боруссии»
08:10
Фото: Sky
Полузащитник «Боруссии» М Флориан Нойхаус станет игроком «Баварии».
Случится переход следующий летом – в 2022-м году. Следующий сезон футболист проведет в нынешней команде, сообщает Bild.
С игроком и «Боруссией» «Бавария» уже договорилась. Сумма трансфера не разглашается.
В минувшем сезоне 24-летний Нойхаус провел 33 матча, забив шесть мячей и сделав пять ассистов.
Им также интересовался «Ливерпуль».
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