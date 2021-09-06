«Оболонь» переиграла «Волынь» и приблизилась к зоне переходных матчей

В Первой лиге – упорная борьба за шанс выйти в УПЛ

Фото - ФК Оболонь

В седьмом туре украинской Первой лиги «Оболонь» на своем поле переиграла «Волынь».

С самого начала матча столичный клуб завладел инициативой. Закономерно «пивовары» открыли счет в середине первого тайма.

У ворот лучан продолжали возникать опасные моменты – соперник откровенно прощал. Однако воспользоваться такой расточительностью гостям не удалось.

«Оболонь» на одно очко отстает в турнирной таблице от зоны переходных матчей. К тому же, у «пивоваров» есть игра в запасе.

Первая лига, 7 тур

«Оболонь» – «Волынь» 1:0

Гол: Черний, 26

«Оболонь»: Литвиненко, Осман, Бородай, Лукьянчук, Майданевич, Лобов (Покотылюк, 90+2), Матяж, Мединский, Савченко (Щебетун, 56), Мурза (Безуглый, 82), Черний (Суханов, 64).

«Волынь»: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Мартынюк (Цюпа, 46), Рябов, Чепелюк (Кучеренко, 57), Сад (Хагназари, 46), Янчук (Теслюк, 46), Климец, Кобзарь (Кристин, 76).

Предупреждения: Кобзарь, Теслюк, Рябов