Обошлось. Игроку сборной Венгрии стало плохо во время игры с Францией на Евро-2020

Салаи сумел прийти в себя

Фото: AFP

Нападающему сборной Венгрии Адаму Салаи потребовалась помощь во время первого тайма игры с Францией.

В середине тайма 33-летнему игроку стало плохо. Он упал на газон после столкновения с соперником.

К счастью, футболист пришел в себя еще на поле. Однако в сопровождении медиков он покинул поле и был заменен. Салаи отправился сразу в раздевалку.

Венгрия сыграла вничью с Францией (1:1).