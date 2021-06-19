Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Обошлось. Игроку сборной Венгрии стало плохо во время игры с Францией на Евро-2020
Салаи сумел прийти в себя
Фото: AFP
Нападающему сборной Венгрии Адаму Салаи потребовалась помощь во время первого тайма игры с Францией.
В середине тайма 33-летнему игроку стало плохо. Он упал на газон после столкновения с соперником.
К счастью, футболист пришел в себя еще на поле. Однако в сопровождении медиков он покинул поле и был заменен. Салаи отправился сразу в раздевалку.
Венгрия сыграла вничью с Францией (1:1).
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