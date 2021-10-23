Хавбек «Днепра-1»: «К «Колосу» мы готовились, как к принципиальному сопернику»
Один из матчей 12-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Славутич-Арена / Фото: Футбол 24
Матч 12-го тура УПЛ между «Зарей» и «Колосом» пройдет без болельщиков, сообщает пресс-служба луганчан.
Решение принято из-за ухудшения эпидемической ситуации в Запорожье, где пройдет встреча. Сейчас Запорожье и область находятся в красной зоне карантина.
Матч «Заря» – «Колос» состоится 24-го ноября, начало – в 19:30.
Комментарии 0