Официально. 43-летний Буффон вернулся в свой родной клуб

Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму», сообщает пресс-служба клуба.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX