Буффон имел предложения из России и Бразилии
Официально. 43-летний Буффон вернулся в свой родной клуб
Легендарный вратарь выступал за «Парму» с 1995-го по 2001-й
14:01
Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму», сообщает пресс-служба клуба.
«Парма – родной клуб Буффона, он провел в ней 6 лет перед переходом в «Ювентус» (с 1995-го по 2001-й годы).
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
Ранее стало известно, что Буффон имел предложения из Бразилии и России.
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