Официально. 43-летний Буффон вернулся в свой родной клуб

Легендарный вратарь выступал за «Парму» с 1995-го по 2001-й

Джанлуиджи Буффон / Фото: Twitter

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму», сообщает пресс-служба клуба.

«Парма – родной клуб Буффона, он провел в ней 6 лет перед переходом в «Ювентус» (с 1995-го по 2001-й годы).

Ранее стало известно, что Буффон имел предложения из Бразилии и России.