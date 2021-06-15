Буффон имел предложения из России и Бразилии

Вратарь отказал всем

Фото: Sky Sport Italia

У вратаря Джанлуиджи Буффона было множество предложений.

Как известно, голкипер объявил об уходе из «Ювентуса». Его контракт истечет в конце июня и он станет свободным агентом.

43-летний страж ворот имел множество предложений. Как сообщает Sky Sport Italia, его хотели видеть в команде клубы из России, Греции, Турции и даже Бразилии. Всем им Буффон отказал.

Накануне, он намекнул, что вернется в Парму». Клуб будет играть в Серии Б.