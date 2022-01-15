От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
Официально. Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»
Украинец проработал в Генуе лишь 69 дней
15 января 14:04
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Андрей Шевченко был уволен из «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба.
«Грифоны» поблагодарили украинского специалиста и его помощников за напряженную работу, которые они проделали.
Бывший наставник сборной Украины заступил на эту должность 7-го ноября, заменив на посту Давиде Баллардини.
При специалисте команда провела 11 матчей, в которых добыла лишь одну победу, обыграв в Кубке Италии «Салернитану».
В чемпионате клуб при нем не добыл ни одной победы и идет на 19-м месте в Серии А, набрав лишь 12 очков, 3 из них – при украинце.
Ранее сообщалось, что специалист получит от «грифонов» компенсацию в размере 20 миллионов евро.
Напомним, в ближайшее время в «Дженоа» может перейти конкурент Малиновского из «Аталанты».
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