Официально. Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»

Украинец проработал в Генуе лишь 69 дней

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Андрей Шевченко был уволен из «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба.

«Грифоны» поблагодарили украинского специалиста и его помощников за напряженную работу, которые они проделали.

Бывший наставник сборной Украины заступил на эту должность 7-го ноября, заменив на посту Давиде Баллардини.

При специалисте команда провела 11 матчей, в которых добыла лишь одну победу, обыграв в Кубке Италии «Салернитану».

В чемпионате клуб при нем не добыл ни одной победы и идет на 19-м месте в Серии А, набрав лишь 12 очков, 3 из них – при украинце.

Ранее сообщалось, что специалист получит от «грифонов» компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Напомним, в ближайшее время в «Дженоа» может перейти конкурент Малиновского из «Аталанты».