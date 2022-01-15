«Дженоа» может дать Шевченко еще один шанс
От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
Игрок уже договорился с генуэским клубом
15 января 09:48
Алексей Миранчук / фото - Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа», сообщает сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Российский хавбек уже договорился с «грифонами» о своем переходе. Видеть футболиста в своей команде хочет наставник генуэзцев Андрей Шевченко, который получил еще один шанс в клубе.
Для завершения трансфера осталось только получить разрешение от «Аталанты». Миранчук почти не играет за бергамасков, так как проигрывает конкуренцию Руслану Малиновскому и Марио Пашаличу.
О деталях потенциальной сделки пока что не сообщается. Возможно россиянин последует примеру находящегося в «Специи» Виктора Коваленко и уйдет только в аренду.
Ранее Шевченко получил еще одного нового игрока – на этот раз из «Ромы».
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