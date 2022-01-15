От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»

Игрок уже договорился с генуэским клубом

Алексей Миранчук / фото - Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа», сообщает сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Российский хавбек уже договорился с «грифонами» о своем переходе. Видеть футболиста в своей команде хочет наставник генуэзцев Андрей Шевченко, который получил еще один шанс в клубе.

Для завершения трансфера осталось только получить разрешение от «Аталанты». Миранчук почти не играет за бергамасков, так как проигрывает конкуренцию Руслану Малиновскому и Марио Пашаличу.

О деталях потенциальной сделки пока что не сообщается. Возможно россиянин последует примеру находящегося в «Специи» Виктора Коваленко и уйдет только в аренду.

Ранее Шевченко получил еще одного нового игрока – на этот раз из «Ромы».