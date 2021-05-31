Официально. Аргентина лишилась права проведения Копа Америка-2021 за две недели до старта турнира

Ранее такое же решение вынесли по Колумбии

Фото: Sky Sports

КОНМЕБОЛ через свой сайт подтвердил, что лишил Аргентину права проведения Копа Америка-2021.

Все из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Отметим, что изначально Аргентина должна была проводить турнир совместно с Колумбией, но в прошлом месяце в стране вспыхнули бунты граждан страны из-за напряженной политической обстановки. Колумбия лишилась права проведения турнира.

Теперь же, такого права лишилась и Аргентина. КОНМЕБОЛ изучит новые заявки и в ближайшее время примет решение.

Старт турнира – уже через две недели.