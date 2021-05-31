Шанс для «горняков». Сборная Бразилии может выступить полурезервным составом на Копа Америка-2021
Официально. Аргентина лишилась права проведения Копа Америка-2021 за две недели до старта турнира
Ранее такое же решение вынесли по Колумбии
Фото: Sky Sports
КОНМЕБОЛ через свой сайт подтвердил, что лишил Аргентину права проведения Копа Америка-2021.
Все из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в стране.
Отметим, что изначально Аргентина должна была проводить турнир совместно с Колумбией, но в прошлом месяце в стране вспыхнули бунты граждан страны из-за напряженной политической обстановки. Колумбия лишилась права проведения турнира.
Теперь же, такого права лишилась и Аргентина. КОНМЕБОЛ изучит новые заявки и в ближайшее время примет решение.
Старт турнира – уже через две недели.
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