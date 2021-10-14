«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии»
Официально. «Барселона» продлила контракт с Педри
Хавбек будет выступать в команде до 2026-го года
15:59
Педри / Фото: ФК Барселона
Полузащитник «Барселоны» Педри продлил контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
Педри подписал новый контракт с «Барселоной» до 2026-го года. Сумма отступных за 18-летнего игрока составит 1 миллиард евро.
Напомним, Педри стал лучшим молодым игроком Евро-2020.
Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к продлению контракта с еще одним молодым игроком.
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