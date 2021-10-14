Евролига. «Барселона» дожала «Олимпиакос» в овертайме, «Реал» нанес первое поражение «Монако»
«Барселона» близка к продлению контракта с наследником Месси
Испанец также остается в команде
10:33
Фото: Marca
«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с еще одним игроком.
Накануне, каталонцы согласовали новый договор с полузащитником Педри. Ему пропишут рекордные отступные в 1 миллиард евро.
Также контракт продлит и Ансу Фати. Его агент уже прибыл в Барселону для завершения переговоров, сообщает Marca.
Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до 2022-го года. он лишь недавно вернулся после травмы, из-за которой пропустил почти год.
Фати получил 10-й номер в «Барселоне».
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