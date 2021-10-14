«Барселона» близка к продлению контракта с наследником Месси

Испанец также остается в команде

Фото: Marca

«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с еще одним игроком.

Накануне, каталонцы согласовали новый договор с полузащитником Педри. Ему пропишут рекордные отступные в 1 миллиард евро.

Также контракт продлит и Ансу Фати. Его агент уже прибыл в Барселону для завершения переговоров, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до 2022-го года. он лишь недавно вернулся после травмы, из-за которой пропустил почти год.

Фати получил 10-й номер в «Барселоне».