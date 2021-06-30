Официально. Беседин пропустит полгода из-за травмы на Евро-2020

Форвард не поможет сборной Украины и «Динамо»

Фото: УАФ

Нападающий Артем Беседин получил серьезную травму ноги.

У форварда обнаружили повреждение связок колена и перелом мышц бедренной кости. Он пропустит полгода, сообщил врач «Динамо» Андрей Шморгун пресс-службе клуба.

«Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев».

Таким образом, Беседин пропустит почти всю первую часть нового сезона. Также он не поможет Украине в оставшихся матчах года.