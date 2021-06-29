Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020

Команда Шевченко – в восьмерке лучших!

Фото: UEFA

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Швеции играла с Украиной в Глазго.

Команды проводили равный матч, счет открыла команда Андрея Шевченко – в середине первого тайма отличился Александр Зинченко после отличного ассиста Ярмоленко.

В конце первого тайма Швеция сравняла счет – дальним ударом отличился Форсберг.

Лучшие моменты первого тайма:

Второй тайм прошел в равной борьбе и с обоюдным количеством моментов, близкими к голу были обе команды, но матч перешел в экстра-тайм.

На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве, за грубую игру был удален Даниэльссон.

А на 120-й минуте случилась развязка – Артем Довбик пронзил ворота Швеции после ассиста Зинченко и вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020, где команда Шевченко сыграет с Англией.

Евро-2020, 1/8 финала

Швеция – Украина 1:2

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбык, 120+1

Швеция: Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85).

Удаление: Даниэльссон (99).