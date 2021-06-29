Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020

Команда Шевченко – в восьмерке лучших!
Футбол Евро-2020
00:36
Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Фото: UEFA

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Швеции играла с Украиной в Глазго.

Команды проводили равный матч, счет открыла команда Андрея Шевченко – в середине первого тайма отличился Александр Зинченко после отличного ассиста Ярмоленко.

В конце первого тайма Швеция сравняла счет – дальним ударом отличился Форсберг.

Лучшие моменты первого тайма:

Второй тайм прошел в равной борьбе и с обоюдным количеством моментов, близкими к голу были обе команды, но матч перешел в экстра-тайм.

На 99-й минуте Швеция осталась в меньшинстве, за грубую игру был удален Даниэльссон.

А на 120-й минуте случилась развязка – Артем Довбик пронзил ворота Швеции после ассиста Зинченко и вывел сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020, где команда Шевченко сыграет с Англией.

Евро-2020, 1/8 финала

Швеция – Украина 1:2

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбык, 120+1

Швеция: Ольсен, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83), Люстиг (Крафт, 83), Форсберг, Ларссон (Классон, 97), Экдаль, Ольссон (Хеландер, 101), Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Караваев, Матвиенко, Степаненко (Макаренко, 95), Шапаренко (Малиновский, 61), Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (Довбик, 105), Яремчук (Беседин, 90; Цыганков, 101).

Предупреждения: Кулусевски (69), Ярмоленко (79), Форсберг (85).

Удаление: Даниэльссон (99).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Швеция – Украина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Украина благодаря голу Довбика в конце овертайма победила Швецию. Как это было
Евро 2020. Украина благодаря голу Довбика в конце овертайма победила Швецию. Как это было
Футбол Евро-2020
00:24
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Футбол Евро-2020
29 июня 23:18
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Футбол Евро-2020
29 июня 22:58
Со сборной Украины работают реабилитологи «Манчестер Сити»
Со сборной Украины работают реабилитологи «Манчестер Сити»
Футбол Евро-2020
29 июня 21:53
Миколенко и Малиновский остались в запасе на матч со Швецией
Миколенко и Малиновский остались в запасе на матч со Швецией
Футбол Евро-2020
29 июня 20:55
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Стало известно, сколько украинских болельщиков будет присутствовать на матче со Швецией
Футбол Евро-2020
29 июня 19:55

Новости: Футбол

Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Евро-2020
00:36
Евро 2020. Украина благодаря голу Довбика в конце овертайма победила Швецию. Как это было
Евро 2020. Украина благодаря голу Довбика в конце овертайма победила Швецию. Как это было
Евро-2020
00:24
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Евро-2020
29 июня 23:30
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Евро-2020
29 июня 23:18
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Евро-2020
29 июня 22:58
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Евро-2020
29 июня 22:58
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Евро-2020
29 июня 22:50
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Евро-2020
29 июня 22:25
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Евро-2020
29 июня 22:07
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
7
Все новости