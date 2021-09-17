Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»
Официально. Дани Алвес покинул бразильский клуб, в котором играл 2 года
38-летний защитник выступал за «Сан-Паулу» с 2019-го года
Дани Алвес / Фото: Getty Images
Бразильский защитник Дани Алвес покинул «Сан-Паулу», сообщает пресс-служба клуба.
38-летний Алвес выступал за «Сан-Паулу» с 2019-го года, провел 95 матчей в составе команды и забил 9 мячей.
Сейчас «Сан-Паулу» идет на 16-м месте в чемпионате Бразилии.
Ранее сообщалось, что Алвес не намерен завершать карьеру футболиста. Ходили слухи, что бразилец вернется в «Барселону».
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