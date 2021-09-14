Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»

38-летний игрок продолжает играть

Фото: AS

Защитник Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону».

Бразилец стал свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу». Он ищет новый клуб, сообщает Marca.

У игрока есть вариант с «Атлетико», но сам Алвес мечтает вернуться в «Барселону». 38-летний футболист через своих агентов пытается выйти на свой бывший клуб.

«Барселона» сможет подписать Алвеса лишь зимой. Вероятно, он продолжит карьеру в Бразилии.

За «Сан-Паулу» Алвес играл почти год.