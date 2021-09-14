Дани Алвес не намерен завершать карьеру и сменит клуб
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»
38-летний игрок продолжает играть
10:45
Фото: AS
Защитник Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону».
Бразилец стал свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу». Он ищет новый клуб, сообщает Marca.
У игрока есть вариант с «Атлетико», но сам Алвес мечтает вернуться в «Барселону». 38-летний футболист через своих агентов пытается выйти на свой бывший клуб.
«Барселона» сможет подписать Алвеса лишь зимой. Вероятно, он продолжит карьеру в Бразилии.
За «Сан-Паулу» Алвес играл почти год.
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