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Официально. «Динамо» продлило контракт с Де Пеной
Предыдущее соглашение истекало в конце 2021-го года
Карлос Де Пена / Фото: ФК Динамо
Киевское «Динамо» продлило контракт с вингером команды Карлосом де Пеной, о чем сообщает на официальном сайте клуба.
Предыдущее соглашение уругвайца истекало в конце 2021-го года. Детали нового соглашения неизвестны.
Де Пена перешел в «Динамо» в 2019-м году. 29-летний вингер в составе киевлян забил 19 голов и сделал 17 ассистов в 87 матчах.
Напомним «Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ.
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