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Официально. Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» и стал самым дорогим британским футболистом в истории

«Горожане» заключили с хавбеком 6-летний контракт
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 августа 22:57
Официально. Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» и стал самым дорогим британским футболистом в истории
Джек Грилиш / Фото - mancity.com
«Манчестер Сити» в своем Twitter объявил о заключении соглашения с английским хавбеком Джеком Грилишем.

Контракт с 25-летним игроком сборной Англии рассчитан на 6 лет.



«Астон Вилла» приняла предложение «Сити» о трансфере игрока за 100 миллионов фунтов.

Таким образом, Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перебрался из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что затратная покупка Грилиша будет значить то, что «горожанам» нужно будет избавиться от одного из игроков линии атаки
Владимир Кириченко
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Джек Грилиш Манчестер Сити Астон Вилла

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