«Астон Вилла» приобрела замену для Грилиша
Официально. Грилиш подписал контракт с «Манчестер Сити» и стал самым дорогим британским футболистом в истории
«Горожане» заключили с хавбеком 6-летний контракт
5 августа 22:57
Джек Грилиш / Фото - mancity.com«Манчестер Сити» в своем Twitter объявил о заключении соглашения с английским хавбеком Джеком Грилишем.
Контракт с 25-летним игроком сборной Англии рассчитан на 6 лет.
HE'S HERE!— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack!
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL
«Астон Вилла» приняла предложение «Сити» о трансфере игрока за 100 миллионов фунтов.
Таким образом, Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перебрался из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что затратная покупка Грилиша будет значить то, что «горожанам» нужно будет избавиться от одного из игроков линии атаки.